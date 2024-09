Loodst interim-trainer Hubert Anderlecht, zonder Foket en Amuzu in de basis, meteen voorbij Charleroi?

Druk op de ketel

Met het trainersontslag zijn niet alle problemen van de baan bij Anderlecht: enkele spelers zijn niet vrij van zonden.



Centraal duo achteraan Zanka en Simic vertonen soms nog barstjes, al kunnen ze als excuus inroepen dat ze nog niet vaak samenspeelden. Een rijtje hoger is Rits vaak de gebeten hond, veel paars-witte fans begrijpen niet waarom de ex-Bruggeling in de basisploeg blijft staan.



Vooraan stokt het ook: Amuzu en Verschaeren blijven opnieuw onder de verwachtingen, Edozie moet daar verandering in brengen.