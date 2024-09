KAA Gent klopt ongelukkig en onmondig KV Mechelen in eigen huis

Geen absolute uitblinker bij Gent, wel enkele puike prestaties. Zo was Noah Fadiga de eerste helft een gesel voor Foulon, hij beloonde zichzelf met een doelpunt. Ook Roef deed het uitstekend: de goalie moest geen wonderen verrichten, maar stond wel steeds goed in de weg.

Hoog olympisch bezoek in de Planet Group arena.



Zilveren marathonman Bashir Abdi werd net voor de aftrap in de bloemetjes gezet, zijn komst leek KAA Gent te inspireren tot een sterk wedstrijdbegin.



Het was Surdez die al na 6 minuten de lont aan het vuur stak na miserabel uitverdedigen bij KV Mechelen. De eerste goal van de Zwitser in Gentse loondienst zorgde voor een droomstart.



De pionnen van Besnik Hasi bleven niet bij de pakken zittten en vochten terug, maar het vizier van Storm en Schoofs stond nog niet op scherp.



Niet veel later bekochten ze dat, toen Fadiga met de nodige portie geluk de voorsprong verdubbelde: 2-0 na een halfuur spelen, Mechelen krabte zich in de haren..



Op slag van rust besloot Van Cleemput de thuisploeg nog een cadeautje te geven. Na een terechte gele kaart liet hij zijn frustraties de vrije loop, ref Van Damme schoof hem promt een tweede geel onder de neus.