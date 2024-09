Na knotsgek begin met 4 goals in 20 minuten: Genk duwt Cercle na spektakelpot nog wat dieper

za 14 september 2024 17:53

Cercle Brugge einde 2 - 3 KRC Genk 1' - Doelpunt - Yira Sor (0 - 1) 13' - Doelpunt - Abdoul Kader Ouattara (1 - 1) 17' - Doelpunt - Jarne Steuckers (1 - 2) 20' - Doelpunt - Christiaan Ravych (2 - 2) 55' - Doelpunt - Toluwalase Emmanuel Arokodare (2 - 3) 66' - Verv. Hannes Van der Bruggen door Abu Francis 66' - Verv. Erick door Nils de Wilde 71' - Verv. Toluwalase Emmanuel Arokodare door Oh Hyeon-gyu 72' - Verv. Konstantinos Karetsas door Christopher Baah 76' - Verv. Abdoul Kader Ouattara door Kazeem Olaigbe 81' - Verv. Gary Magnée door Bruninho 88' - Verv. Yira Sor door Ibrahima Sory Bangoura 90+2' - Verv. Jarne Steuckers door Noah Adedeji-Sternberg 90+5' - Geel - Joris Kayembe Jupiler Pro League - speeldag 7 - 14/09/24 - 16:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 1' Yira Sor 0 - 1 Yira Sor 1' 13' Abdoul Kader Ouattara 13' Abdoul Kader Ouattara 1 - 1 17' Jarne Steuckers 1 - 2 Jarne Steuckers 17' 20' Christiaan Ravych 20' Christiaan Ravych 2 - 2 55' Toluwalase Emmanuel Arokodare 2 - 3 Toluwalase Emmanuel Arokodare 55'

Genk is (even?) de nieuwe leider, Cercle kijkt vooral lijdzaam toe. In een onderlinge clash gekleurd door een explosieve beginfase, heeft Genk zijn goede lijn doorgetrokken. De ploeg van Fink toonde zich vooral in het slot de fitste ploeg. Cercle blijft zo opnieuw met lege handen achter en blijft in de kelder van het klassement hangen.

Cercle Brugge- KRC Genk in een notendop man van de match Jarne Steuckers gaf nog maar eens zijn visitekaartje af. De jonge Belg had een voet in bijna elke Genkse aanval, de sleutel van Jan Breydel lag in zijn handen. Steuckers zag zijn dijk van een wedstrijd beloond worden met een assist, doelpunt én applausvervanging. sleutelmoment Genk kwam het scherpst uit de kleedkamer en kwam na tien minuten in de tweede helft voor een derde keer op voorsprong na een combinatie uit het boekje. Cercle Brugge kon niet voor een derde keer langszij komen, de veer leek toen al gebroken. statistiek 55 seconden. Er was nog geen minuut verstreken of Sor had het openingsdoelpunt al in het net geschoven. Daarmee zet de Nigeriaan de snelste goal in de JPL van het jaar 2024 op zijn naam.

Eerst een studieronde op deze zonnige zaterdag? Niets van, dacht Sor.



Nog geen minuut waren we aan het voetballen toen de Nigeriaanse winger van KRC Genk de score opende. De Brugse supporters verschoten zich een hoedje, meteen een Limburgs feestje voor de sfeertribune.



Het was het startschot van een verschroeiende eerste helft.



Ouattara verstoorde de Genkse pret door 10 minuten na het openingsdoelpunt de bordjes meteen in evenwicht te hangen met een droge knal.



4 minuten later besloot Steuckers dan maar te trakteren: na klungelig uitverdedigen van Nazinho prikte de Genkie de bal keurig in de verste hoek.



Al was Van Crombrugge collegiaal toen ook hij besloot cadeautjes uit te delen. De Genkse doelman kwam hopeloos te laat op een vrije trap, de kopbal van Ravych belandde zo in een gapend leeg doel.



2-2 na 20 minuten voetballen was het verdict, na een intense pot voetbal gingen we met die stand ook de rust in.

Genk mocht 2 maal vieren, maar moest ook 2 maal incasseren.

Derde Genkse mokerslag is die ene te veel

Het was Genk dat het snedigst uit de kleedkamer kwam.



De pionnen van Fink trokken meteen het laken naar zich toe, op minuut 55 was het opnieuw bingo. Na een héérlijke aanval had Tolu de bal maar binnen te tikken, zo voert de Nigeriaan de topschutterslijst in onze vaderlandse competitie aan.



Bij Cercle Brugge stond de veer op breken. De intensiteit brachten ze zoals altijd, maar de precisie ontbrak.



Een afgekeurd doelpunt, een bal op de lat en een resem onbenutte kansen bewezen de Genkse overmacht, het Brugse vet was van de soep.



Zo blijft de Vereniging na een knotsgekke match met lege handen achter, ze blijven kamperen in de onderste regionen van het klassement. Genk katapulteert zich met een 12/12 naar een voorlopige leidersplek.



Werk aan de winkel voor Muslic en de zijnen, die zijn verjaardag wellicht anders voorgesteld had.

Als matchwinnaar kan er een kamerbrede glimlach vanaf.

Jarne Steuckers: "Die tegengoals zijn echt te vermijden"

Jarne Steuckers (KRC Genk): "Ik sta hier met een top-gevoel. We wisten dat het hier moeilijk zou worden door het spel dat ze spelen. Als we dan toch de 3 punten mee kunnen nemen, is dat fantastisch natuurlijk. Die tegendoelpunten kunnen vermeden worden, dat is frustrerend. De coach vroeg ons hetzelfde spel te spelen in de tweede helft en dat hebben we ook gedaan. Het is ook altijd leuk om aan de statistieken te werken, ik ben heel blij."