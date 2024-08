OHL heeft genoeg van puntendelingen en pakt tegen Standard nog eens volle buit

Geen vijfde gelijkspel in zes matchen. OH Leuven heeft tegen Standard nog eens de volle buit kunnen meepikken. Voor eigen publiek zorgden N'Dri en Ominami voor de tweede overwinning van het seizoen voor OHL. De bezoekers boden amper weerwerk.

Het duurde tot de zesde speeldag vooraleer er in een wedstrijd met Standard meer dan één keer gescoord werd. Na drie keer 0-0 en twee keer 1-0 is de binaire reeks van de Luikenaars eindelijk gestuit.

Misschien waren de spelers wel uit hun lood geslagen door de blessure van Schrijvers, die al in de tweede minuut per ongeluk hard geraakt werd door Kuavita. Het duurde immers twintig minuten vooraleer de partij op gang kwam.



Dat hadden de toeschouwers vooral te danken aan OHL. Balikwisha pakte tegen zijn ex-ploeg uit met een paar heerlijke voorzetten buitenkant voet en Maertens mikte een leuke kans naast. N'Dri scoorde wél, met een raket vanuit een haast onmogelijke hoek. Een ideeënloos Standard keek toe hoe Ricca en Maertens voor de pauze nog kansjes kregen.



Na de rust was er geen verbetering merkbaar bij de Luikenaars, die er lamlendig bij liepen. Fossey leek zelfs eventjes van de wereld toen hij in de zestien een bal pakte die over de lijn ging botsen. De VAR bespaarde hem en Standard een lullige strafschop.



De 2-0 zou toch vallen. Maziz botste na een dubbele een-twee met Maertens nog op een block van Ngoy, maar schilderde de hoekschop die volgde wel netjes op het hoofd van Ominami. De Japanner kopte overhoeks raak.



Ook daarna kon Standard aanvallend hoegenaamd niks brengen. De bezoekers kregen geen bal tussn de palen. Oud-Heverlee Leuven snuffelde zelfs nog aan de 3-0. Balikwisha raakte bij het schieten uit evenwicht en ook Maziz wankelde na een nochtans vlot uitgespeelde aanval.