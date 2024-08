Pover Union geraakt niet voorbij hekkensluiter STVV en morst alweer met punten

STVV heeft zijn eerste clean sheet van het seizoen te pakken. Een flinke ommekeer nadat het in de eerste vier wedstrijden maar liefst 14 goals had geïncasseerd. Offensief blijft het schoentje wel wringen met amper 5 goals in evenveel wedstrijden.

Iets voorbij het uur gooit STVV het verdedigende werk bijna allemaal de prullenmand in met geklungel achteraan. Godeau laat een pass van Taniguchi lopen voor doelman Kokubo, maar Fuseini zit er met zijn snelle benen nog net tussen. Gelukkig voor STVV kan Godeau zijn fout herstellen en de bal nog in hoekschop werken.

Teklab (maanden out met een breuk), Castro-Montes én Rodriguez. De lappenmand die met Burgess en Sykes al aardig gevuld was bij Union raakte deze week nog wat voller. Met ook Puertas op weg naar de uitgang kwam de vicekampioen dus flink gehavend aan de aftrap tegen STVV.



Toch bleef er bij Union voldoende kwaliteit over om de rode lantaarn onder controle te houden, al leverde het veldoverwicht in de eerste helft nauwelijks doelgevaar op. Op het kwartier moest Kokubo wel zijn kunnen tonen op een schot van François, maar moeilijker werd het daarna niet voor de Japanner.



Ook STVV kon één keer gevaarlijk prikken. Zahiroleslam, vorige week nog twee keer trefzeker tegen Dender, pakte na 20 minuten uit met een knappe actie, maar zijn schot werd door Machida nog net over doel gedevieerd. Meer viel er niet te beleven in een flauwe eerste helft.