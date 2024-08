Dominant Charleroi vergeet partij helemaal dood te maken, maar wint wel vlot van KV Kortrijk

En of ze dit seizoen vlotjes binnenvliegen bij Daan Heymans . Nog geen tien minuten had hij nodig om Charleroi al op voorsprong te brengen. Op een hoekschop van Zorgane was hij er als de kippen bij om zijn vierde competitietreffer binnen te koppen. Tien minuten later had Heymans een uitgelezen kans op zijn vijfde seizoenstreffer moeten krijgen, maar de dralende Guiagon wrong de kansrijke aanval tot woede van Heymans de nek om. Met een prachtschot in één tijd veegde diezelfde Guiagon zijn foutje bijna uit. Bijna, want zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel van aangever Bernier. Een onmondig KV Kortrijk ontsnapte zo aan erger, maar kon zelf op geen enkel moment een vuist maken. Charleroi was heer en meester, de bezoekers stonden erbij en keken ernaar.

Ook in de tweede helft speelde Guiagon zich in de kijker, maar het bleef tegenzitten voor de Ivoriaan. Hij haalde in één tijd uit op een afvallende bal, zag hoe zijn schot nog licht afweek en uiteindelijk op de paal strandde. Kortrijk ontsnapte aan de 2-0.



De bezoekers konden het spelbeeld uit de eerste helft ook na de rust niet veranderen. Ook de rentree van Brecht Dejaegere zette geen zoden aan de dijk. Integendeel, Kortrijk kwam opnieuw goed weg toen Heymans van dichtbij in één tijd op Gunnarsson besloot.



Even kon Kortrijk tegenprikken met een schot van Takamine, maar meer dan een opflakkering was dat niet. Het werd zelfs een bloedbad voor de bezoekers toen Fujii tegen het achterhoofd van Alebiosu kopte. Voor beide spelers was het meteen einde wedstrijd.



Toch bleef Charlerloi ondanks het overwicht steken op een krappe voorsprong. Zorgane bood Heymans een nieuw kans op een tweede treffer aan, maar weer was de paal de spelbreker voor de thuisploeg.



De spanning bleef zo nog even hangen, maar Charleroi gaf de drie punten niet meer uit handen en boekt zo zijn derde overwinning in vijf wedstrijden. Daarmee springt het team van Rik De Mil naar de derde plek.