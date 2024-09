LIVE: Roef houdt Gent overeind en ontzegt Augusto en Cercle Brugge de 1-0-voorsprong vroeg in de tweede helft

Afgelopen weekend

Gent houdt goede gevoelens over aan Jan Breydel. Ondanks lastige eerste 40 minuten, won het toch de topper tegen Club Brugge met 2-4. Een lesje in efficiëntie was het, met aan het kanon Gandelman en Dean. Dankzij die overwinning komt Gent op gelijke hoogte met Club, het staat met een wedstrijd minder op de tweede plaats.





Cercle Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen en daar kregen ze er ook twee van tegen KV Mechelen: in elke helft een doelpunt (0-2). Vooral de eerste helft was er één om zorgen over te maken. En zo staat Cercle Brugge voorlaatste met een 0 op 9. De slechtste competitiestart van de Bruggelingen sinds 2019.