Tienkoppig OH Leuven vergeet slap Cercle af te maken, maar behoudt zijn ongeslagen status

OH Leuven heeft na vier speeldagen zijn ongeslagen status behouden in de Jupiler Pro League. Tegen Cercle Brugge maakten de Leuvenaars een vroege achterstand nog voor de rust ongedaan. Na de pauze pakte Oscar Gil rood, maar zelfs met tien man kwam OHL nog aan de beste kansen. Verder dan de 1-1 kwam het wel niet meer.

OH Leuven zag Gil tegen een rode kaart aanlopen, maar had daarvoor Schrijvers al kunnen verliezen met een tweede gele kaart. Ook Verstraete pakte een donkergeel karton en kon op de gratie van Bram Van Driessche rekenen.

Warleson leek geklopt toen Ikwuemesi voor zijn neus opdook, maar de Nigeriaan trapte wild over. Wellicht de grootste kans voor OHL, dat allesbehalve efficiënt was.

OH Leuven - Cercle Brugge in een notendop:

Met de rust in zicht besloot Ndri zijn duivels dan maar te ontbinden. Met een flukse beweging en een afgemeten voorzet kreeg hij de bal tot aan de tweede paal, waar Maziz de gelijkmaker zonder tegenstand tegen de touwen mikte.

De reactie van OHL liet niet lang op zich wachten en Maziz was de Leuvense dirigent. Als aangever zag hij hoe de poging van Banzuzi gestopt werd door Warleson, maar ook toen Maziz zelf achter het kanon ging staan, lag de Braziliaanse goalie in de weg.

Na een mindere seizoensstart kon Cercle de rug rechten met zeges tegen Beerschot en Molde. OH Leuven moest het volgende slachtoffer worden, maar de Leuvenaars waren voorlopig ongeslagen en waren van plan dat zo te houden.

Na de pauze ging Maziz gewoon op zijn elan door. Na amper twee minuten stond zijn naam bijna een tweede keer op het scorebord, opnieuw na voorbereidend werk van Ndri. Alleen een geweldige reflex van Warleson kon het feestje vergallen.

OHL leek alles onder controle te hebben, maar op een zeldzame Brugse tegenprik liep het mis. Na een verloren sprintduel greep Gil naar een sliding als ultiem redmiddel, maar de Spanjaard raakte letterlijk geen bal en werd met rood naar de douches gestuurd.

Met een mannetje meer hoopte Cercle het verschil te kunnen maken, maar niets leek minder waar. De zeldzame kansen bleven van Leuvense makelij. Ikwuemesi glipte door een zwart-groene muur, maar oog in oog met Warleson knalde hij de bal wild over.

Diep in de toegevoegde tijd kreeg de thuisploeg nog een ultieme kans met een interessante vrije trap. Thorsteinsson zag zijn knappe krul al in de winkelhaak verdwijnen, maar met een geweldige kattensprong was Warleson opnieuw de spelbreker.