Matig Anderlecht maakt opnieuw weinig indruk, maar springt wel naar de leiding na zege in Mechelen

KV Mechelen einde 1 - 3 Anderlecht 23' - Doelpunt - Lion Lauberbach (1 - 0) 33' - Verv. Lion Lauberbach door Bilal Bafdili 36' - Geel - Francis Amuzu 42' - Doelpunt - Ludwig Augustinsson (1 - 1) 45+5' - Doelpunt - Francis Amuzu (1 - 2) 46' - Geel - Toon Raemaekers 57' - Verv. Francis Amuzu door Nilson Angulo 64' - Verv. Ludwig Augustinsson door Thomas Foket 65' - Verv. Kasper Dolberg door Luis Vázquez 76' - Verv. Jules Van Cleemput door Geoffry Hairemans 76' - Verv. José Marsà door Julien Ngoy 77' - Verv. Nikola Storm door Petter Dahl 78' - Geel - Jan-Carlo Simic 85' - Verv. Yari Verschaeren door Mario Stroeykens 90' - Doelpunt - Théo Leoni (1 - 3) Jupiler Pro League - speeldag 4 - 17/08/24 - 20:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 23' Lion Lauberbach 23' Lion Lauberbach 1 - 0 42' Ludwig Augustinsson 1 - 1 Ludwig Augustinsson 42' 45+5' Francis Amuzu 1 - 2 Francis Amuzu 45+5' 90' Théo Leoni 1 - 3 Théo Leoni 90'

Geen champagnevoetbal, wel 3 punten. Anderlecht heeft ook vandaag niet geflitst, maar ging in Mechelen wel opnieuw met de zege aan de haal. Vlak voor rust wisten Augustinsson en Amuzu een doelpunt van Lauberbach uit, Leoni zorgde in minuut 90 voor de doodsteek. Met 10 op 12 neemt paars-wit virtueel de leiding over.



KV Mechelen - Anderlecht in een notendop: Sleutelmoment Tien minuten voor het einde verknoeit Verschaeren bijna al het knappe werk van Coosemans. Met dramatisch balverlies biedt hij Ngoy een huizenhoge kans op de 2-2 aan, maar gelukkig voor Verschaeren en Anderlecht straft de KVM-spits de flater niet af. Man van de match Moet Anderlecht nog wel op zoek naar een nieuwe eerste doelman? Colin Coosemans bewees vanavond opnieuw dat hij zijn plaats in het Anderlecht-doel dubbel en dik verdient. Met een resem knappe reddingen had hij een bijzonder groot aandeel in de paars-witte driepunter. Opvallend Anderlecht zit aan zeven doelpunten na vier speeldagen en die werden door zeven verschillende spelers gemaakt. Naast een owngoal van Antwerp-doelman Lammens troffen Stroeykens, Ashimeru, Dolberg, Augustinsson, Amuzu en Leoni raak.

Anderlecht slaat toe op stilstaande fases

Slechts twee punten gepakt, slechts twee punten laten liggen. De competitiestart van respectievelijk KV Mechelen en Anderlecht kon niet verder uiteen liggen, maar dat contrast was op het veld niet te zien.



Na een evenwichtige openingsfase kwam KV Mechelen steeds meer onder stoom, met de gretige Lauberbach als speerpunt. Schoofs bracht de Duitser alleen voor Coosemans, maar die hield Anderlecht overeind met een knappe redding.



Enkele minuten later trok Lauberbach toch aan het langste eind. Na mistasten van Sardella kon Foulon zich doorzetten en zijn afgeweken voorzet werd de perfecte assist voor Lauberbach: 1-0.



De doelpuntenmaker viel nadien geblesseerd uit, maar KV Mechelen bleef ook zonder hem gevaarlijk. Storm kon na een snelle omschakeling - en een niet gefloten fout op Leoni - uithalen, Coosemans voorkwam de 2-0.



Op het einde van de eerste helft sloeg Anderlecht plots toe op een hoekschop van Dreyer. Nieuwkomer Zanka kopte de bal door aan de eerste paal en Augustinsson werkte zijn eerste voor paars-wit in doel.



Vlak voor de rust maakten de bezoekers de remonte compleet. Na een ingestudeerd nummertje op een kort genomen hoekschop knalde Amuzu de bal vanuit een scherpe hoek hoog in doel.



IJzersterke Coosemans, vreselijke misser van Ngoy

In de tweede helft maakte KV Mechelen onverdroten jacht op de gelijkmaker. De thuisploeg dwong ook kansen af, maar bleef op een ijzersterke Coosemans botsen.



Met drie reddingen in enkele minuten dreef de Anderlecht-doelman de thuisploeg tot wanhoop. Zijn zweefduik naar het schot van Pflücke was de mooiste save, maar ook op schoten van Schoofs en Foulon was Coosemans op de afspraak.



Bijna verwees Verschaeren al dat knappe keeperswerk naar de prullenmand toen hij bij het uitvoetballen de bal zomaar inleverde. Ngoy kreeg zo de 2-2 cadeau, maar besloot wel erg knullig naast.



Anderlecht kwam met de schrik vrij en besliste zelf de wedstrijd in de slotfase. Met dank aan Leoni. Die zette de aanval zelf op, omspeelde doelman De Wolf en tikte simpel binnen. 10 op 12 voor Anderlecht, een meer geslaagde competitiestart. KV Mechelen blijft met 2 op 12 achter.