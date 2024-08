Snelle rode kaart breekt Standard zuur op: met tien man lijdt het in Kortrijk eerste nederlaag

De beste verdediging (0 tegengoals), maar tegelijk ook de slechtste aanval (1 goal) na drie speeldagen. Het ongeslagen Standard wist waar het pijnpunt lag, maar ook in het Guldensporenstadion blonken de Luikenaars uit in offensieve onmondigheid. Benjdida kreeg al na nog geen twee minuten een uitgelezen kans om de score te openen, maar trapte half naast de bal. Rond het halfuur wrong de compleet vrijstaande Kuavita dan weer een prima mogelijkheid de nek om. Tussen die twee momenten: de grote leegte. Ook Kortrijk kon amper voor doelgevaar zorgen. Een half mislukte kopbal van Ferri was zowat het enige wapenfeit. Doelmannen Gunnarsson en Epolo keken vooral werkloos toe. Tien minuten voor de rust zorgde Lawrence toch voor wat opwinding. Hij plantte zijn studs boven de enkel van El Idrissy en na tussenkomst van de VAR kreeg hij rood. Het numerieke overwicht gaf even extra zuurstof aan Kortrijk, Epolo moest zich tonen op een afgeweken schot van De Neve.

Meteen na de rust duwde Kortrijk het gaspedaal dieper in. Kaneko kwam dankzij De Neve al snel in een veelbelovende positie, maar vanuit een scherpe hoek raakte hij niet voorbij Epolo. De Standard-doelman moest ook aan de bak op een gevaarlijke voorzet van El Idrissy.



De wervelende start kreeg geen vervolg, al bleef het voor Standard toch vooral verdedigen. Gunnarsson hielp de Luikenaars een handje toen hij in de zestien een terugspeelbal opraapte, maar Bulat mikte de onrechtstreekse vrije trap in de muur.



Halfweg de tweede helft vond Kortrijk het gaatje in de Luikse muur. Bij Standard werkten ze een voorzet slecht weg, recht in de voeten van Ambrose en die liet Empolo met een strak schot kansloos achter. Het eerste tegendoelpunt van het seizoen was een feit voor Standard.



Geen vierde clean sheet op een rij dus voor Epolo, maar aan de doelman lag het allerminst. Met enkele knappe reddingen voorkwam hij dat de schade nog hoger opliep voor Standard. Een vrije trap van Kadri, een afstandsschot van Bruno en pogingen van Ambrose en Messaoudi, Epolo wist er telkens raad mee.



De voorsprong uitdiepen lukte zo niet voor Kortrijk, maar de tweede driepunter van het seizoen kwam nooit meer in gevaar. Standard lijdt op de vierde speeldag zijn eerste nederlaag.