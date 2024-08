Tienkoppig Genk sleept overwinning met moeite over de streep in spektakelduel tegen Beerschot

Veel uitblinkers in een spetterende wedstrijd, maar in voetbal draait het om doelpunten en dan stak Tolu er bovenuit. Hij bracht Genk in de eerste helft op voorsprong en zorgde in de tweede helft met zijn tweede voor net genoeg marge om de drie punten mee te nemen naar Limburg.

Doorgaan op de positieve vibes na de spectaculaire remonte tegen Club Brugge vs. het tij keren na een 0 op 6. KRC Genk en Beerschot begonnen met een heel ander gevoel aan hun onderling duel. Na amper vijf minuten ging het bij de thuissupporters ook van de ene emotie naar de andere. Eerst was er opluchting toen Tolu een flater van Matijas niet afstrafte en meteen daarna dolle vreugde toen Henderson na een knappe actie van Michez de score opende. Lang kon Beerschot niet genieten van die droomstart. Op het kwartier ging de bal op de stip voor Genk na hands van Sanusi. Net als vorige week tegen Club Brugge zette Steuckers de elfmeter netjes om: 1-1. Op het halfuur zette Genk helemaal orde op zaken met een ingestudeerd nummer op een hoekschop. Steuckers pakte na zijn penaltygoal ook uit met een uitstekende assist en Tolu toonde zijn torinstinct. Nog voor de rust diepte Genk de voorsprong verder uit, opnieuw op een stilstaande fase. El Khannouss schilderde een vrije trap op het hoofd van Cuesta en die liet Matijas kansloos achter. Ondanks de dubbele opdoffer bleef Beerschot zijn kans gaan in een boeiende eerste helft. Net voor de rust moest Van Crombrugge tot twee keer toe sterk ingrijpen op schoten van Matthys en Verlinden.

Op het uur knokte Beerschot zich weer helemaal in de wedstrijd met de aansluitingstreffer. Net als bij de openingsgoal ging er een schrikmoment aan vooraf toen Sor er bijna 1-4 van maakte. In de omschakeling stuurde Verlinden Michez diep en die maakte het knap af.



De gelijkenis met de openingsgoal zette zich voort, want opnieuw smoorde Genk het Antwerpse feestje snel in de kiem. Sor zette Tshimanga makkelijk in de wind en aan de tweede paal gleed Tolu zijn tweede van de namiddag in doel.



Een kwartier voor het einde laaide de hoop weer op bij Beerschot. Na een kopbal van Weymans op de paal werd Kosiah door Sadick onderuitgehaald: rood voor de verdediger en strafschop voor Beerschot. Cagro liet de kans liggen, zijn elfmeter ging tegen de paal.



In de slotfase van de reguliere speeltijd kwam de aansluitingstreffer er dan toch. Tshimanga zette Cuesta in de wind en gaf ook Van Crombrugge het nakijken.



Het zorgde voor een razend spannend slot waarin Matijas Beerschot met twee knappe reddingen in de running hield voor een punt, maar Genk overleefde en pakt 6 op 6. Beerschot blijft achter met 1 op 12.