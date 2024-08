Standard en KV Mechelen verdelen de koek na gezapige pot voetbal zonder goals

EINDE: Standard 0-0 KV Mechelen

Het is een wedstrijd geworden om snel te vergeten. Nochtans begon het veelbelovend met een wervelend openingskwartier, waarbij vooral Standard de goede vorm van de voorbije twee weken leek door te trekken. Over het algemeen kreeg het de beste kansen met opvallende kansen gecreëerd door Bulat. Hij probeerde tot twee keer toe een olympisch doelpunt te scoren, maar eerst stond De Wolf paraat om de bal via de lat weg te duwen en in de tweede helft belandde de poging nog eens op de lat. De gewisselde verdedigers, Bates en Vanheusden toonden zich ook eens met een kopbal, maar konden niets aan de score veranderen. De tweede helft was een maat voor niets, ook die enkele afstandsschoten van beide ploegen aan het einde zijn al bij al verwaarloosbaar.





We schrijven alweer een saai 0-0 bij, zo zijn er al een paar geweest dit seizoen.