Blijft promovendus Dender ook ongeslagen tegen KV Kortrijk?

Twee teams in een goede flow

Niemand die Dender een kans had gegeven thuis tegen Union en op bezoek bij Gent, maar de nieuwkomer in onze vaderlandse competitie hield zich meer dan staande.



Op de openingsspeeldag gristen de manschappen van coach Vincent Euvrard een punt mee dankzij een 0-0-gelijkspel, terwijl ze vorig weekend op bezoek bij Gent in de slotminuten een eerste zege boekten (1-2).



KV Kortrijk verloor in zijn eerste wedstrijd dan weer van Gent (0-1), maar zette die nederlaag op de vorige speeldag al recht met de 1-2-winst op Cercle Brugge.