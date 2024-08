Cercle rekent nog voor de rust af met zwak Beerschot en wist de 0 van het bord

zo 11 augustus 2024 21:15

Cercle Brugge einde 4 - 1 Beerschot 10' - Doelpunt - Bruninho (1 - 0) 17' - Verv. Edgaras Utkus door Senna Miangue 22' - Doelpunt - Kazeem Olaigbe (2 - 0) 25' - Doelpunt - Simion Michez (2 - 1) 42' - Doelpunt - Kevin Denkey (3 - 1) 45' - Geel - Kazeem Olaigbe 59' - Verv. Bruninho door Abdoul Kader Ouattara 59' - Verv. Kazeem Olaigbe door Alan Minda 64' - Verv. Ewan Henderson door Tom Reyners 64' - Verv. Charly Keita door D'margio Wright-Phillips 66' - Geel - Tom Reyners 80' - Verv. Simion Michez door Oscar Vargas 85' - Geel - Apostolos Konstantopoulos 86' - Verv. Abu Francis door Erick 89' - Doelpunt - Abdoul Kader Ouattara (4 - 1) 90+5' - Geel - Erick Jupiler Pro League - speeldag 3 - 11/08/24 - 19:15 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 10' Bruninho 10' Bruninho 1 - 0 22' Kazeem Olaigbe 22' Kazeem Olaigbe 2 - 0 25' Simion Michez 2 - 1 Simion Michez 25' 42' Kevin Denkey 42' Kevin Denkey 3 - 1 89' Abdoul Kader Ouattara 89' Abdoul Kader Ouattara 4 - 1

Na 3 wedstrijden heeft Cercle Brugge zijn eerste punten van het seizoen gepakt. In eigen huis was het een klasse te sterk voor Beerschot, dat al bij de rust uitgeteld tegen het canvas lag. Ouattara legde in het slot de 4-1-eindstand vast.



Miron Muslic dropte vier nieuwe namen in de basis na de nederlaag tegen Molde. Onder meer de Braziliaanse aanwinst Bruninho moest voor een nieuwe wind in de ploeg zorgen. En dat deed hij met verve. Na tien minuten spelen stond Bruninho helemaal vrij in het strafschopgebied. Hij had de hoek maar voor het uitkiezen, Matijas had geen verhaal. Ook die andere nieuwkomer in de basiself, Kazeem Olaigbe, bewees zijn waarde. De jonge Belg maakte de 2-0, die de bal van Denkey aan de tweede paal binnenliep. Iets daarvoor redde Beerschot-doelman Matijas nog de meubelen. De Kroaat schudde een heerlijke redding uit zijn handschoenen op de kopbal van Denkey. Pas na 25 minuten zette de uitploeg ook de neus aan het venster. Een voorzet van Verlinden belandde bij Michez, die niet twijfelde en de bal overhoeks binnenschoot. Net voor Rust opende Denkey zijn rekening. De Togolees was attent en verlengde de bal van Somers met een hak in doel. Na een zeer aangename eerste helft mocht de ploeg van Muslic gaan rusten met een comfortabele en verdiende 3-1 voorsprong. Hoewel dat niet veel had gescheeld. In de toegevoegde tijd ontsnapte Keita aan de Brugse defensie. De aanvaller omspeelde Warleson goed, maar trapte onbegrijpelijk op Daland, die de bal op de lijn keerde.

Ouattara met gooi naar olympisch goud

Ook in de tweede helft was het de thuisploeg die het heft in handen nam. Beerschot kon geen vuist maken en slaagde er niet om Warleson op de proef te stellen. De ingevallen Minda liet tot twee maal toe de kans liggen om de score uit te breiden. Ouattara bewees net voor affluiten nog dat hij een turner op noppen is. De Burkinees zette de 4-1 eindscore op het bord – een binnentikker dankzij een goede pass van Somers - en vierde dat met 5 salto’s. 5 tuimelingen, 4 doelpunten, 3 punten voor Cercle. De ploeg van Muslic bracht een mooie prestatie op de mat en is dankzij deze overwinning eindelijk af van die vervelende 0 in het klassement.