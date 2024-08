Union trekt voor eigen volk eerste driepunter over de streep tegen promovendus Beerschot

Union heeft 4 op 6 gepakt tegen de promovendi: na de 0-0 vorige week in de opener op Dender volgde in de eerste thuismatch van de nieuwe competitie een 3-1-overwinning tegen Beerschot. Union scoorde razendsnel en ging met 2-0 rusten. Beerschot kwam kwiek uit de kleedkamer en milderde, de 2-2 hing eerder in de lucht dan de 3-1, tot Puertas in de slotminuten efficiënt het licht uitdeed.

Met iets minder dan 10 minuten te gaan, maakt Puertas de wedstrijd helemaal dood. Union maakte het zichzelf nog knap lastig in de tweede helft tegen een verdienstelijk Beerschot, dat met de 3-1 definitief uitgeteld was.

Met iets minder dan 10 minuten op de klok, combineerde Union nog eens vlot doorheen de verdediging van Beerschot. Sadiki zag de ruimte in de diepte, Puertas bleef oog in oog met de doelman koelbloedig.

De coach van Union zette daarom twee nieuwe namen in de basis: zomertransfers EL Hadj en Foseini kwamen in de ploeg. Die laatste was in de openingsfase meteen beslissend.

"We wisten dat de tegenstander druk zou zetten en dat er ruimte zou liggen achter hun laatste linie. Daarin maakten we verkeerde keuze in het begin. Door een eigen fout krijgen we de tegengoal. Daarna kwamen we langzaam in het spel."



"Dan is het heel ongelukkig dat je via een corner een goal tegenkrijgt. En dan is het uitgerekend nog de man die gewisseld moest worden en een andere speler die moest dekken."

"Dan hebben we in de tweede helft de koppen bij elkaar gestoken. We wilden er een wedstrijd van maken. En dan kan ik alleen maar trots zijn op mijn team."

"Hoe ze het veld opstappen, hoe ze de strijd aangaan mét voetbal, de tegenstander hun wil opleggen, een goal maken en nog wat kansen nog hadden op de aansluiting. Dan hoop je dat je in de laatste 10 minuten nog iets kan doen."

"We brachten nog wissels in om toch voor het resultaat te gaan. Uiteindelijk staat de restdefensie één keer niet goed en dan weet je op welk niveau je speelt. Daar kunnen we enkel van leren. Op basis van die foutjes verlies je de wedstrijd."

"Ik ben trots op hoe de jongens zich over de 2-0 hebben gezet en hoe ze in de tweede helft het veld opstapten. Dat past bij Beerschot en daar kunnen we verder mee."