Flitsend Charleroi is voor de rust al helemaal klaar met zwak STVV

De Limburgers verloren deze transferperiode heel wat sterkhouders en dat was ook duidelijk te zien op het veld. Op het halfuur verlengde Heymans een lange bal van Zorgane netjes over doelman Coppens in doel.

Ook nadien had STVV geen antwoord klaar in eigen huis.

Dat hadden ze vooral in Charleroi goed in hun oren geknoopt. De bezoekers begonnen met veel drang naar voren aan de partij.

Bruno Godeau (STVV): "We krijgen vier goals tegen in de eerste helft. Dat wil je natuurlijk niet meemaken in je eerste thuismatch van het seizoen. We kunnen nog eentje tegenprikken na de pauze, maar we moeten eerlijk zijn: Charleroi verdiende deze zege gewoon."

Daan Heymans (Charleroi): "Als je met 0-4 kan gaan rusten, dan voel je dat er een kwaliteitsverschil is. Dit niveau moeten we de komende matchen bevestigen. Ik ben heel blij met mijn twee goals, al had het eigenlijk een hattrick moeten zijn."

Rik De Mil (trainer Charleroi): "We hebben een heel goede eerste helft gespeeld. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik was wel teleurgesteld dat we die tegengoal nog slikken. Als we ook punten willen pakken tegen de top 6, dan zullen we 90 minuten moeten spelen als in de eerste helft."

Christian Lattanzio (trainer STVV): "We waren niet klaar om te voetballen in de eerste helft. We waren timide. Je merkte ook dat we nog met veel jonge spelers speelden. In de tweede helft doen we het een stuk beter. Daar moeten we op bouwen volgende week."