Westerlo blinkt met 6 op 6 op kop: 4 goals in Mechelen, al maakt KVM het nog spannend

Westerlo heeft voor de tweede keer overtuigend gewonnen en staat met 6 op 6 bovenaan in de Jupiler Pro League. Na de 3-0 tegen Cercle vorige week werd het 2-4 in Mechelen. Een beter Westel stond bij de rust 0-2 voor. KV Mechelen kwam opzetten, het werd evenwel geen 2-2, maar 1-3. Een late VAR-penalty zorgde nog voor Mechelse hoop, maar de bezoekers duwden die met een extra goal de kop in.

Een doelpunt en de draaischijf van een goed draaiende ploeg. Nicolas Madsen maakte het Mechelen een hele middag knap lastig. Afwachten of hij dit seizoen in de Kempen blijft.

Niet veel later volgde een logische tweede treffer. Nieuwkomer Vuskovic kopte een hoekschop netjes tegen de netten, maar moest tijdens de rust wel in de kleedkamer blijven omdat zijn krachtige kopbeweging hem last aan zijn schouder had opgeleverd.

Vandaag klopte enkel dat eerste, want Westerlo toont zich in het begin van dit seizoen als een verraderlijke ploeg. Na een 3-0 zege tegen Cercle leggen ze nu ook Mechelen met 2-4 over de knie.

Nikola Storm sneed van in de zestien mooi naar binnen en zag hoe zijn schot via een been voorbij Bolat in doel zoefde. Een levenslijn, maar niet eentje die met beide handen werd gegrepen.

Bas Van den Eynden (Mechelen): "We hebben te weinig intensiteit getoond. Na de rust was het wel beter, maar dan kregen we toch nog twee doelpunten tegen. Het was gewoon van de hele ploeg te weinig vandaag."



Nicolas Madsen (Westerlo): "We spelen een goeie eerste helft, maar nadien was het wel wat minder. Goed dat we het dan toch over de streep trekken. Of ik blijf bij Westerlo? Ik heb mijn ambities al vaak besproken. Volgens mij is het tijd voor een volgende stap, maar die beslissing ligt nu niet in mijn handen."



Timmy Simons (trainer Westerlo): "Het was nog bibberen op het einde, we hadden die match al veel vroeger moeten beslissen. Gelukkig hielden we goed stand en maakten we nog dat verlossende doelpunt. Ik ben trots op het hele team, iedereen is klaar om er vol voor te gaan."



Besnik Hasi (trainer Mechelen): "We verliezen de match door ons balverlies. We gaven te veel weg: een strafschop, hoekschoppen... We komen nog wel redelijk goed terug, maar het was gewoon niet goed genoeg. We hebben duidelijk nog nood aan wat vers bloed en iets meer kwaliteit."