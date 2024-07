Genk kan zich niet ontdoen van stug Standard: derde 0-0 van het weekend is feit

Standard, dat nog steeds een overnemer zoekt, kwam met veel vragen en een jong en onervaren elftal naar Limburg. Leko moest het zien te rooien met achterblijvers, goedkope nieuwelingen en jonge spelers van SL16.



Ook Genk bracht een jeugdige ploeg tussen de lijnen. Heel wat sterkhouders waren immers nog niet beschikbaar. Fink stelde zijn STVV-protégés Smets en Steuckers meteen op en koos voor Penders, bijna negentien, in doel.



Steuckers en Karetsas vuurden snel elk een schot af, maar het waren de bezoekers die voor het eerste echte gevaar zorgden. Bulat verraste met een rechtstreekse vrije trap van over de middellijn, Penders moest zich reppen.



Het was echter een zeldzaam Luiks hoogtepunt in een vooral blauwe eerste helft. Ondanks het vele balbezit kwam Genk niet vaak aan doelkansen. Plots kreeg Karetsas wel een hele grote, maar hij leek iets te zeker van zijn stuk. Lawrence voorkwam de 1-0 met een ultieme tackle op de lijn.



Vlak voor de rust had Karetsas gewoon brute pech. Na een vinnige actie was de verste paal spelbreker.

In de tweede helft zorgde de voor de rest onzichtbare Benjdida voor een moment van schrik in de Cegeka Arena. Zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Een strijdvaardig Standard was overigens enkel dreigend na foutjes bij Genk.



Die waren er overigens in overvloed, zeker in het laatste halfuur. Steuckers dook nog twee keer op in de buurt van Standard-doelman Epolo, maar daarna was het bijzonder pover. Alweer een slag in het water dus. Deze eerste speeldag lijkt wel behekst.