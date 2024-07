LIVE: De paal voorkomt koude douche voor Union, stevig Dender houdt bezoekers af

Dender-coach Euvrard: "Lijn van vorig seizoen doortrekken"

Coach Vincent Euvrard is tevreden over de voorbereiding: "We hebben 7 intensieve weken achter de rug en stappen nu een nieuw verhaal in."



"Iedereen binnen de groep is heel enthousiast. We gaan nu alles geven en zien wel waar het schip strandt. Op doelman Verrips na oefenden we al geruime tijd allemaal samen, dat is een voordeel."



Zijn groep is wel nog niet compleet, de club kijkt nog uit naar versterking.



De start van de competitie oogt alvast heel zwaar: "Met Union, Gent en Club. Maar we willen de positieve lijn van vorig seizoen doortrekken."



Te beginnen met Union: "Union verbaasde vorig seizoen nogmaals iedereen met sprankelend voetbal en speelde een goede oefencampagne. Het is een hele uitdaging, maar willen iedereen verbazen en beter trachten te doen dan wat elkeen van ons verwacht."