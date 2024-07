Ook 3e duel van speeldag 1 levert geen winnaar op: Beerschot en OHL scoren niet in matige pot voetbal

Na een razend spannende titelrace in 1B kon Beerschot zich, met de titel op zak, een hele zomer lang klaarstomen voor hun comeback in 1A. Tegenstander van dienst was OH Leuven, dat in de vorige passage op het hoogste niveau met 3-1 en 4-2 huiswaarts werd gestuurd.

Wie op een gelijkaardig scoreverloop had gehoopt, kwam al snel bedrogen uit. In een kansarme eerste helft kon Mueanta wel scoren vanuit een erg scherpe hoek, maar daarvoor stond hij wel een dubbele meter buitenspel.

Mathieu Maertens had dan weer graag een strafschop meegekregen na een opzichtige trekfout net buiten het strafschopgebied. Geen overtreding in de ogen van scheidsrechter Bert Put en de VAR kon enkel machteloos toekijken.