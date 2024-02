Twee goals in vier minuten bezorgen Union de overwinning tegen Standard

Er zit geen sleet op Union. Drie dagen na de Europese triomf tegen Frankfurt boekte de competitieleider ook een zege tegen Standard. Twee goals in vier minuten voor rust - na goals van Nilsson en Ayensa - waren genoeg voor de drie punten. Ondanks een aansluitingstreffer van Djenepo kwam de leider niet meer in de problemen. De kloof met Anderlecht is zo weer 8 punten, de rest staat zelfs niet meer op de foto.