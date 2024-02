KV Mechelen heeft knullige owngoal zelfs niet nodig om KV Kortrijk opzij te schuiven

De tweede helft begon flitsender dan de eerste.



Mrabti kopte van dichtbij op Vandenberghe, aan de overkant kon Davies een schot van Mehssatou niet voorbij Coucke deviëren. Het zou de laatste doelpoging van KV Kortrijk zijn.

De thuisploeg nam het commando resoluut over, zonder daarbij echt gevaarlijk te zijn.

Dat hoefde zelfs niet, want Kortrijkse doelman Vandenberghe hielp Malinwa een handje. Een lage, ongevaarlijke voorzet van Pflücke werd door de keeper, die net terugkeerde uit blessure, ongelukkig over zijn eigen doellijn geduwd.



Het doelpunt werd oorspronkelijk nog afgekeurd omdat de voorzet over de achterlijn zou geweest zijn, maar in de herhaling werd duidelijk dat dat niet zo was.



Kortrijk probeerde nog wel te reageren, de bezoekers waren evenwel niet bij machte om een kans te creëren. Het werd zelfs nog 3-0 wanneer invaller Bafdili overhoeks scoorde. Een knappe goal, maar hij had wel wat geluk dat de bal via een verdediger en de paal in doel belandde.

Zo zet KV Mechelen zijn opmars in 2024 onverstoord verder, terwijl KV Kortrijk met 0 op 9 nog wat dieper wegzakt in het degradatiemoeras.