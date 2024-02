Gouden wissel, gouden driepunter: invaller Sor bezorgt Genk met eerste baltoets zege tegen Charleroi

Doelman Hervé Koffi had eerst een geweldige reflex in huis om Hrosovsky het scoren te beletten, nadien kon de keeper op zijn paal rekenen toen Bilal el Khannous kon uithalen.

Yira Sor (Genk): "Geweldig om met mijn eerste baltoets te scoren. We hebben als ploeg gedomineerd en verdienen de zege. We doen bovendien een goede zaak met het oog op PO-1, al moeten we ons wel blijven concentreren op elke match die nog komt."

Damien Marcq (Charleroi): "We speelden vanavond tegen een sterke ploeg, maar we hadden ook wel wat pech, onder meer met onze blessures. Aan onze mentaliteit lag het in elk geval niet. We zitten in een moeilijke periode, maar toch gingen we er vol voor. Dat moeten we de komende matchen ook blijven doen. Het is nog niet gedaan."

Wouter Vrancken (trainer Genk): "Het codewoord van deze match? Mentaliteit. Die hebben we getoond om het blok uiteindelijk te kunnen breken. De invalbeurt van Sor was natuurlijk cruciaal. We hebben hem gebracht vanwege zijn snelheid en infiltraties. Dat heeft duidelijk gewerkt."

Felice Mazzu (trainer Charleroi): "We zijn niet beloond voor onze inzet en ons werk. We hebben gevochten, maar kwamen opnieuw tot scoren. Dat is al het hele seizoen een probleem. Toch mogen we ons niet blindstaren op deze match tegen een sterke ploeg. We gaan er vol voor in de laatste drie matchen."