Racing Genk laat ook in Mechelen kostbare punten liggen

Racing Genk heeft nog altijd niet kunnen winnen dit jaar. Na twee nederlagen pakte het wel een punt bij ploeg in vorm KV Mechelen. Schoofs wiste in de eerste helft al het openingsdoelpunt van Tolu uit. Beide ploegen schieten weinig op met het gelijkspel.

KV Mechelen - KRC Genk in een notendop:

KV Mechelen kon vandaag met winst tegen een zwoegend Genk nog aanspraak maken op de Champions Play-Offs en begon dan ook met open vizier aan de wedstrijd.

Een bedrijvige Bill Antonio kon vanop zijn rechterflank voor gevaar zorgen, maar scoren lukte niet voor Malinwa. Genk kreeg daar niets tegenover gesteld, maar kwam wel uit het niets op voorsprong.

Een vrije trap werd door Tolu tot bij Heynen gekopt. De Genkse kapitein kopte de bal opnieuw voor doel waar McKenzie op de paal kopte, Tolu was goed gevolgd en kon eenvoudig scoren.

Het doelpunt deed Genk deugd, de bezoekers kwamen beter in de wedstrijd. Heynen had voor de dubbele voorsprong moeten zorgen, maar werkte het leer nog over.

Een misser die hem zuur zou opbreken, want nog geen minuut later was het aan de overkant prijs voor KVM. Antonio gooide een bal voor doel, waar Mrabti Schoofs bediende.Die kon de bal onder Vandevoordt binnenschuiven, 1-1 werd de ruststand.

Over de tweede helft kunnen we een stuk korter zijn. Genk begon nog sterk met enkele kopballen van Tolu, maar daarna volgde het grote niets. Malinwa kwam niet verder dan wat steriele druk en een misser van Mrabti. Ook de debuterende Slimani kon daar niets aan veranderen.

Al bij al een billijk gelijkspel dus, waar beide ploegen niet veel mee opschieten. KV Mechelen lijkt al zeker van een plaats in de Europe Play-Offs, Genk zal dringend opnieuw moeten winnen om mee te mogen doen met de Champions Play-Offs.