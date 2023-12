Racing Genk boekt deugddoende zege op bezoek bij Eupen en staat weer in top 6

Eupen - Genk in een notendop:

Genk op een diefje op voorsprong

Deze keer was het Eupen-doelman Slonina die een handje hielp. De Chelsea-huurling verkeek zich helemaal op een lange bal en zag hoe Sor simpelweg met de bal aan de haal ging en de bal maar in het open doel had te leggen.

Kans na kans

Genk springt dankzij deze zege over de twee ploegen uit Brugge naar een vijfde plek in de stand.

In het slotkwartier konden de doelpunten nog aan beide kanten vallen, maar het was Genk die het laken uiteindelijk naar zich toe kon trekken.

Vrancken: "De reactie gezien die ik wou"

Gary Magnée (Eupen): "Het is frustrerend omdat we op het einde van de eerste helft op achterstand komen door een fout. We hebben nadien nog een goeie mentaliteit getoond en gescoord, maar het was niet genoeg vandaag."



Bryan Heynen (Genk): "Het doet deugd om terug drie punten te pakken. We winnen verdiend, hadden misschien meer moeten scoren, maar zijn toch vooral tevreden. Dit is goed voor ons vertrouwen en dat moeten we meenemen naar ons Europees duel volgende week."



Wouter Vrancken (trainer Genk): "We moesten vandaag drie punten pakken en dat hebben we gedaan. Een pluim voor de ploeg want ze hebben er voor gevochten. Ik heb de reactie gezien die ik wou na de nederlaag in de beker."



Florian Kohfeldt (trainer Eupen): "Dit is een pijnlijke nederlaag. We waren echt de betere ploeg in het eerste halfuur en dan krijgen we die goal vlak voor de rust. Na de rust was het een fijne wedstrijd, ik ben trots op hun mentaliteit, maar we slikken te veel goals. We hebben echt punten nodig en volgende week wacht een belangrijke partij tegen Westerlo."