RWDM mag doelman Defourny danken voor doelpuntenloze draw tegen Charleroi

RWDM en Charleroi hebben de punten gedeeld in een match van de rechterkolom. Goals waren er in het Machtensstadion niet te zien. Een gretig Charleroi botste op thuisdoelman Defourny. Met elk 1 punt schieten de nummer 11 en 12 niet veel op in hun strijd om de Relegation Play-offs te vermijden.

RWDM - Charleroi in een notendop:

Opvallend: Het was al van speeldag 8 geleden dat RWDM nog eens op 0 bleef steken. Sinds de 0-0 op Antwerp in september scoorden de Brusselaars in iedere partij. Tot vandaag, dus.

Man van de Match: De RWDM-doelman bezorgde zijn ploeg vandaag een punt met een resem knappe reddingen. Vooral op de kopbal van Benbouali had Defourny een katachtige reflex in huis.

Sleutelmoment: Het belangrijkste moment van deze partij was misschien wel de rust. Na een bijzonder flauwe eerste helft komen beide teams veel sterker uit de kleedkamer. In de eerste 25 minuten van de tweede helft drukt Charleroi door, maar telkens stuit het op Defourny.

Slaapverwekkende eerste helft

Hopen op beterschap in de tweede helft, dan maar. En die zou er wel degelijk komen. Vooral de Carolo's zouden in een boeiende tweede helft uit een ander vaatje tappen.

We hoeven dan ook niet veel woorden vuil te maken aan de eerste 45 minuten. Charleroi begon wel goed en kwam zelfs tot scoren via Benbouali, maar die liep enkele meters buitenspel. Daarna was het 35 minuten lang armoe troef aan beide kanten.

In de heenwedstrijd tussen RWDM en Charleroi kwam het spektakel er pas in het slot, ook vandaag leken beide teams maar weinig zin te hebben in de eerste helft.

Charleroi bekogelt Defourny, maar die staat pal

Ook in de minuten die volgen, staat de goalie pal. Eerst intercepteert hij goed op een voorzet van diezelfde Dabbagh, daarna heeft hij ook een prima reflex in huis op een afgeweken voorzet.

Theo Defourny: "Met een punt schieten we niet veel op"

Pierre Dwomoh (RWDM): "Het was een zeer gesloten wedstrijd, beide ploegen waren erg geconcentreerd. 0-0 is geen slecht resultaat, maar "goed" is ook veel gezegd. Op het einde voelde ik iets in mijn lies en heb ik een wissel gevraagd, maar tegen dinsdag ben ik wel weer fit."

Daan Heymans (Charleroi): "De teleurstelling overheerst, want we hebben de wedstrijd in handen genomen en gedomineerd. We waren de betere ploeg en verdienden de 3 punten. Jammer, want nu komt er een zwaar schema aan."

Theo Defourny (RWDM): "Het was een moeilijke wedstrijd vandaag. Ook door het veld, mooi voetballen was niet mogelijk. We wilden een clean sheet en dat is ook het enige positieve van vanavond. We hoopten op 3 punten, met eentje schieten we niet veel op."

Felice Mazzu (coach Charleroi): "We hebben vandaag genoeg gecreëerd en hadden een goeie organisatie, maar ik ben teleurgesteld voor mijn spelers. Ze verdienden vandaag 3 punten. Het terrein lag er ook niet makkelijk bij, maar we hebben wel getoond dat we wilden winnen. Ik ben ook blij dat mijn spelers getoond hebben dat ze nog zin hebben om te strijden."

Claudio Cacapa (coach RWDM): "Als je de echte kansen bekijkt, verdienden wij eigenlijk meer. Defourny heeft inderdaad enkele reddingen moeten doen, maar wij hadden enorme kansen met Mercier en Mboup. Uiteindelijk was het vandaag wel niet goed genoeg om te winnen. We moeten die punten dus ergens anders gaan zoeken."