2 doelpunten in laatste 2 minuten: STVV schrikt non-wedstrijd op met zinderende slotfase tegen RWDM

Man van de match: Niemand ging er harder voor vandaag dan Daiki Hashioka. Tijdens de reguliere tijd had hij al last van krampen, maar na 96 minuten vond hij toch nog de kracht en de energie om over een Brusselaar te springen voor de winning goal.

Sleutelmoment: De hands van Segovia. RWDM leek op weg naar een puntje, met een stevige verdediging die reclame voor voetbal moeilijk maakt. Maar dan valt een godsgeschenk vanuit de hemel op de arm van Segovia, en dat in de zestien. Een koud kunstje voor Koita vanop de stip, waarna de hel dan eindelijk toch losbreekt op Stayen. Dank u, meneer Luis Geovanny Segovia Vega, en sorry.

Opvallend: Hopelijk was het gezelschap leuk, de drank lekker en goedkoop, en de zitjes comfortabel tijdens de eerste helft. We kregen daarin eigenlijk geen voetbal te zien, werden beloond met slechts één (1) schot op doel: een kansvan Ito waar Defourny goed bij zat.

Opvallend (2): Van alles wat bestaat, is er ook het omgekeerde. Als er dan Mazzu-time is, moeten we het omgekeerde dan Cacapa-time gaan noemen? RWDM slikt de laatste tijd alleszins te veel doelpunten in de extra tijd. Vijf punten op drie matchen gingen zo de vuilbak in.