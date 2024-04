KAA Gent gaat onderuit bij OH Leuven, Europe Play-offs plots weer spannend

KAA Gent zal winst in de Europe Play-offs allerminst cadeau krijgen. Op bezoek bij OH Leuven gingen de Buffalo’s een eerste keer onderuit. Mathieu Maertens kroonde zich tot matchwinnaar met twee goals. Gent ziet KV Mechelen zo tot op één punt naderen.

OH Leuven - KAA Gent in een notendop:

Met 8 goals in zijn eerste 2 wedstrijden was AA Gent uitstekend aan de Europe Play-offs begonnen. Maar aan Den Dreef in Leuven was scoren plots een pak moeilijker geworden voor de Buffalo's.

Na amper 1 minuut kon Gandelman - nochtans in vorm - van dichtbij bijna niet meer missen, maar dat deed hij toch. Ook De Sart, Tissoudali en Samoise zetten Leysen vroeg aan het werk.

Het doelpunt viel ietwat verrassend wél aan de overkant. Oog-in-oog met Roef faalde Maertens overhoeks niet.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong want vrijwel meteen profiteerde Fernandez Pardo van slecht uittrappen van Leysen. Niet veel later had de Spaanse Belg de 2-1 aan de voet, nu spatte het leer uiteen op de lat.

Tegen de gang van het spel in kwam OHL opnieuw op voorsprong en weer was het Maertens die raak trof vanuit de draai. Nog voor de rust had de Leuvens aanvoerder bijna een hattrick beet, maar hij kwam net een schoenmaat te kort om van dichtbij binnen te glijden.

Ook in de tweede helft ging het goed op en neer, maar uitgespeelde kansen bleven uit. Pas nadat invaller Brunes er vanuit buitenspel 3-1 van had gemaakt, schoten de bezoekers weer wakker. Diep in de toegevoegde tijd brak Fernandez Pardo nog een keer door, nu lobde hij flauw over.

Het bleef 2-1 en daar moet vooral KV Mechelen blij mee zijn. Volgende week kan het in een rechtstreeks duel met AA Gent de leidersplaats overnemen.