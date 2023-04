Club Brugge stapelt de missers op en hypothekeert zijn Champions’ Play-offs nog wat meer

Een avond vol frustraties: een sterk en aanvalslustig Club Brugge is er niet in geslaagd om te scoren in het Kuipje. Westerlo kraakte in al zijn voegen, maar hield de 0-0 als bij wonder op het scorebord. Club staat voorlopig op de 4e plaats, maar AA Gent (dat zondag speelt bij KV Mechelen) lacht wellicht in zijn vuistje.