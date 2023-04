Standard wint vurige clash en mag dromen van top 4, Charleroi lijdt duur puntenverlies voor top 8

Ronny Deila (Standard): "Wat een ongelooflijke sfeer, ik had de hele avond kippenvel. We speelden niet onze beste match, we leken wat vermoeid en lieten de bal te traag rond gaan. Maar we hebben er wel voor geknokt, daarom zijn we ook zo blij met de drie punten, geen sinecure in zulke wedstrijden. Alles is nog mogelijk voor de play-offs, maar dat hebben we niet in eigen handen."

Felice Mazzu (Charleroi): "Deze nederlaag is niet verdiend, mijn spelers hebben het spel gemaakt. Met balbezit en kansen, ik ben trots op de match die we hebben gespeeld, tegen een dynamische tegenstander. We hebben mooie dingen getoond, met meer efficiëntie in de box verlaten we het stadion met minstens een punt."