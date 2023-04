Gent duikt opnieuw de top 4 binnen ondanks billijk gelijkspel bij KV Mechelen

In de strijd om de top 4 is Gent op een 1-1-gelijkspel blijven steken bij KV Mechelen. In de tweede helft kwamen Cuypers en Okumu nog dicht bij de winnende treffer, maar scoren lukte niet meer. Dankzij eerder puntenverlies van Club Brugge begint Gent wel als vierde aan de laatste speeldag van de reguliere competitie.