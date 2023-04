Cercle Brugge mengt zich nog in de strijd om de top 8 na matig duel tegen STVV

Cercle Brugge - STVV in een notendop

Matige wedstrijd krijgt toch nog vier goals

De aanvaller heeft nog één doelpunt nodig om Hugo Cuypers (AA Gent) bij te benen in de topschuttersstand, maar liet die kans tegen Cercle liggen. Hij miste zijn controle en kon het in de herkansing niet meer goedmaken.

STVV leek al in de touwen te hangen, maar een driedubbele wissel bij de Limburgers gaf hen een nieuwe adem na de pauze. Ook nu deed een strafschop de wedstrijd kantelen. Gianni Bruno mikte zijn 18e van het seizoen in de linkerbovenhoek.

Een ongelukkige ingreep van Bauer gaf Cercle evenwel een uitgelezen kans en Ueda faalde niet vanaf de stip. Het gaf de Japanner een boost, want luttele minuten later verdubbelde hij al de score na een mooie pass van Somers.

"Buitenspeelplezier" stond er in grote letters op de boarding van het Jan Breydelstadion, maar reclame voor de eerste helft tussen Cercle en STVV was het zeker en vast niet.

Somers: "Ik hoop dat Genk nu 6 op 6 haalt"

Thibo Somers (Cercle Brugge) besefte het zelf maar al te goed: "Voor de neutrale supporters was dit een lelijke wedstrijd", zei hij. "Het was moelijk om op te bouwen tegen een goed georganiseerd STVV. Het was veel vechten voor de tweede bal."

"Er zijn nu nog drie ploegen die een kans maken op de Europe Play-offs. Jammer genoeg hebben we het niet in eigen handen. We moeten vol voor de drie punten gaan tegen Zulte Waregem en hopelijk zetten we Charleroi zo onder druk."

"Ik hoop dat Genk (dat nog tegen Anderlecht en Charleroi speelt, red) 6 op 6 haalt."

Voor Sil Rouvrois, die het stokje overnam van de geschorste Bernd Hollerbach, was het een debuut in mineur als hoofdcoach. "Ik heb wel genoten van de sfeer", zei hij.

"In de eerste helft houden we lang gelijke tred, maar dan is het jammer dat we twee vermijdbare goals slikken. We hadden te weinig kwaliteit aan de bal. De invallers brachten in de tweede helft wat dynamiek, maar we konden het niet meer recht trekken."