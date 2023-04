Antwerp krijgt Kortrijk met moeite op de knieën met dank aan Muja

Het ging niet zonder slag of stoot, maar Antwerp mag wel drie punten bijschrijven. De thuisploeg beet in de eerste helft zijn tanden stuk op kwelduivel Watanabe en raakte na de rust een pak moeilijker aan kansen. Een knappe plaatsbal van Muja zorgde voor de verlossing.

tweede helft, minuut 94. Einde. Het ging niet zonder slag of stoot, maar Antwerp mag wel drie punten bijschrijven. De thuisploeg beet in de eerste helft zijn tanden stuk op kwelduivel Watanabe en raakte na de rust een pak moeilijker aan kansen. Een knappe plaatsbal van Muja zorgde voor de verlossing. .

tweede helft, minuut 92. Selemani dwingt in de extra tijd nog een hoekschop af voor Kortrijk. Toch nog even alle hens aan dek bij Antwerp. .

tweede helft, minuut 91. Antwerp had eigenlijk meer kansen in de eerste helft. Er liep altijd wel wat mis in de tweede helft. Tot Muja in de 70e minuut de bal heerlijk binnen knalde. . Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 83'

tweede helft, minuut 83. Status quo. De voorsprong blijft krap voor Antwerp, maar Kortrijk slaagt er niet in om de thuisploeg nerveus te krijgen. Voorlopig ziet het ernaar uit dat we een status quo krijgen in de top drie, want ook Union is thuis tegen Seraing op weg naar winst. .