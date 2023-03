STVV boekt broodnodige zege en duwt Seraing nog dieper in de put

STVV - Seraing in een notendop:

Bruno alomtegenwoordig

De vraag wordt stilaan niet of Seraing zal degraderen, maar wel wanneer. Op het veld van Sint-Truiden leden de Luikenaars al hun 21e nederlaag van het seizoen.

Het was dan ook STVV dat het best aan de partij begon. Bocat leverde al na enkele minuten een voorzet-schot af waarbij Hayashi er net niet bij kon.



De thuisploeg moest het spel maken en dat liep niet van een leien dakje. Toch was de voorsprong verdiend. Bruno - wie anders? - kon de 1-0 tegen de netten trappen. Bij Seraing hadden ze echter een duwfout gezien op doelman Dietsch.

De VAR greep echter niet in en zo was het STVV dat nu ook eens het voordeel van de twijfelende videoref kreeg. Met die penaltyfase op het veld van KV Mechelen nog vers in het geheugen.



Seraing moest nu wel komen en de Luikenaars probeerden het ook. Maar ook op offensief vlak is het een rampseizoen voor de rode lantaarn.

De beste kansen vielen bij STVV te noteren. Het was telkens Bruno die voor gevaar zorgde. Eerst redde Tshibuabua nog van de lijn, daarna kon Bruno een vlijmscherpe tegenaanval niet afwerken.





Uitstel van executie, want Bruno trapte dan toch zijn tweede van de avond tegen de netten. De harde pegel van Marius in het slot van de partij was slechts een voetnoot in deze partij.