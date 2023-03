Standard schiet zichzelf in de voet, Zulte Waregem sprokkelt een laat puntje op Sclessin

Al schiet Zulte Waregem met dat puntje niet veel op in de stand, moreel zal het een overwinning zijn. Standard gooide een 2-0-voorsprong uit een eerste helft zomaar te grabbel. Aanvankelijk geloofde Zulte Waregem niet meer in zijn kansen, tot het doelpunt van Fadera uit de lucht viel. Ndour scoorde dan toch nog zijn goal en sleepte zijn ploeg naar een hectische slotfase, waarin zowel Standard, als Zulte Waregem nog de winnende treffer konden scoren.

Zulte Waregem sleept zich nog naar een hoekschop in de absolute slotfase. Spannend is het nu wel op Sclessin.

Wat zit er allemaal in het slot van de wedstrijd: alles, ook een winnaar? Dat valt nog af te wachten. Perica was er alleszins heel dichtbij. Zijn kopbal op een voorzet wordt knap gered door Bostyn. En zo krijgt D'Hollander toch zijn gelijk met de keuze voor zijn doelman.

clock 85'

tweede helft, minuut 85. Onwaarschijnlijk! Ndour met de 2-2! Standard schiet zich helemaal zelf in de voet, want daar is de gelijkmaker! Ndour kan nu wel scoren, nadat hij moederziel alleen voor doel wordt gebracht en uit de buitenspelval van Standard ontsnapt. Deila staart teleurgesteld voor zich uit... .