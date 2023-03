Gent wipt over Club Brugge naar plek 4 na eenvoudige zege tegen Eupen

Yentl Van Genechten (Eupen): "De eindscore is misschien wat overdreven. We spelen een goede eerste helft en hadden zeker onze momenten, maar naar het einde van de match toe gaven we te veel weg."

Matisse Samoise (Gent): "Opdracht volbracht, dit is een match die we moesten winnen. Het is nu aan ons om deze vierde positie vast te houden. We hebben gescoord op sleutelmomenten en de match verdiend gewonnen."



Hein Vanhaezebrouck (trainer Gent): "We zijn heel goed gestart, maar scoorden niet. Nadien bleef het toch een tijdje evenwichtig. We kunnen dan gelukkig op een ideaal moment scoren. We staan op de vierde plek, maar er kan nog veel gebeuren. Hopelijk kunnen we nog wat spelers recupereren tijdens de interlandbreak."



Edward Still (trainer Eupen): "Dit is geen match die deze score verdient. Het is jammer dat we die eerste treffer slikken, want we speelden best goed. We hebben nu nog 4 matchen om ons behoud te verzekeren. Dat zijn onze play-offs."