Antwerp wordt slachtoffer van bijzonder kostbare hold-up door Charleroi

"We hebben niet veel gecreëerd, maar we hebben wel goed verdedigd. We hebben maar één keer gescoord, maar wel ook de nul gehouden. De mentaliteit was uitstekend toen we nog met elf stonden en buitengewoon toen we met tien vielen. Ik kan mijn ploeg alleen maar feliciteren. Ik onthoud de drie punten, onze mentaliteit. Ze hebben er echt voor gevochten. Zo afzien en dan toch winnen, dat is ook iets magnifieks. Dit is een overwinning voor onze supporters en voor het bestuur, die het moeilijk gehad hebben in het eerste deel van het seizoen."