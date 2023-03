Tien Seraing-spelers kunnen Antwerp in spaarmodus geen strobreed in de weg leggen

Seraing - Antwerp in een notendop:

Rampscenario voor Seraing, droomstart voor Antwerp

Je zal maar supporter van Seraing zijn. Staat je ploeg helemaal onderaan in een bijna uitzichtloze positie en na nog geen 20 minuten mag je de hoop op puntenwinst tegen Antwerp al opbergen.



Met een redding op de lijn voorkwam Opare eerst nog een vroege tegengoal, maar na amper tien minuten trok hij de doorgebroken Janssen onderuit en moest hij met rood afdruipen. Na de uitsluiting zakte Seraing als een kaartenhuisje in elkaar.



Een afgeweken schot van Bataille werd de perfecte assist voor Ekkelenkamp, die op het kwartier van dichtbij makkelijk scoorde. Nog geen vijf minuten later stond het al 0-2. Op aangeven van Muja mikte Janssen de bal in de verste hoek.



Antwerp zat in een zetel en bleef Seraing in de verdrukking spelen. Voor de thuisploeg was het vooral zaak om een afstraffing te voorkomen. Dietsch deed in elk geval zijn duit in het zakje en hield Avila van de 0-3.