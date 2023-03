Union gooit titelstrijd weer helemaal open met zege in Genk, Adingra doet topper kantelen

Racing Genk - Union in een notendop:

Wervelwind Adingra zet topper op zijn kop

Een Europese midweekwedstrijd tegen Union Berlijn én een bewogen terugreis naar België. Een ideale voorbereiding op de topper was het allerminst voor Union. Toch was de Belgische vicekampioen meteen op de afspraak in de uitverkochte Cegeka Arena. Na amper drie minuten was Vertessen al dicht bij de 0-1, Vandevoordt bracht redding voor Genk.



De thuisploeg kwam met de schrik vrij en nam de wedstrijd resoluut in handen. Het leverde veel balbezit, maar weinig concrete kansen op. Tot halfweg de eerste helft. Na een opwippertje van Heynen landde de bal ongelukkig tegen de arm van Van der Heyden. Scheidsrechter Verboomen was onverbiddelijk en floot penalty. Moris koos de juiste hoek, maar kon de strafschop van Heynen onvoldoende beroeren: 1-0.



Union veranderde het geweer van schouder en koos nadrukkelijker voor de aanval, al leverde dat weinig doelgevaar op. Bijna betaalde het zelfs de rekening toen Genk uitpakte met een heerlijke, snelle tegenaanval. Op aangeven van El Khannouss maakte Munoz het ook keurig af, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel.



Genk had alles onder controle, maar met de rust in zicht stak plots een wervelwind genaamd Adingra op. Met een heerlijke voorzet schilderde hij de bal op het hoofd van Nieuwkoop en die maakte het van dichtbij majestueus af. Amper twee minuten later zette Adingra de topper helemaal op zijn kop met een schitterende krul in de kruising.