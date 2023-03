Acht goals, geen winnaar: Eupen en Oostende verdelen de koek in heerlijke degradatietopper

Ongelooflijk! In de 97e minuut knokt Oostende zich toch weer langszij. Een corner valt voor de voeten van Rodin, die de bal tegen de touwen prikt!

Met de bal aan de voet zoekt Prevljak de cornervlag op. Weer wat tijd gewonnen, slim gedaan van de Eupense aanvaller. De tijd tikt weg in het nadeel van de bezoekers.

Eupen probeert de bal in de ploeg te houden nu, Oostende jaagt. Het heeft nog 5 minuten extra tijd om iets aan de achterstand te doen.

N'Dri gaat op wandel in de zestien van Oostende en vindt aan de tweede paal Charles-Cook. Die vindt nog net een gaatje om de bal tussen te schuiven: 4-3!

Een schot van Magnée wijkt af en neemt zo bijna Hubert te grazen. De doelman was al half op weg naar de andere kant, maar kan toch nog redding brengen.

Lamberts vervanger staat klaar aan de lijn om erin te komen, maar de verdediger laat zich nog snel even gelden door de 3-3 binnen te koppen. Wat een wedstrijd!

