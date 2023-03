Slimani houdt Anderlecht in race voor play-offs met winst tegen concurrent Cercle

Jan Vertonghen was tevreden over de prestatie van Anderlecht. "We waren hier om voor elkaar te vechten. Gent was qua intensiteit onze minste wedstrijd. Dat hebben we tegen Villarreal rechtgezet en vandaag opnieuw. We hebben laten zien dat er een ploeg staat. Dit is goed voor het groepsgevoel."

"Cercle is een heel moeilijke ploeg om tegen te spelen. Ze maakten het ons heel lastig, en dat is hun verdienste. We hadden gewoon die 2-0 nodig." Daar liep het vaak mis. Waar lag dat aan? "Dat is niet mijn schuld, dat moet je aan de aanvallers vragen", lachte Vertonghen. "Ze moeten misschien iets rustiger blijven, maar je hebt ook wat geluk nodig."