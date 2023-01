KAA Gent laat kans liggen om Club onder druk te zetten door scoreloze draw tegen Charleroi

Vanhaezebrouck (trainer Gent): "Met een gelijkspel in eigen huis kan je niet tevreden zijn. In de eerste helft moesten we een penalty krijgen op die vrijschop. Ik snap dat de scheids hands niet kan zien vanuit die hoek, maar het is raar dat de VAR niet terugkomt op die situatie.

"In de tweede helft speelde Charleroi niet mee, maar hebben we te weinig gedaan met onze kansen. Dus ik ga niet claimen dat we de wedstrijd hadden moeten winnen."



Mazzu (trainer Charleroi): "Ik kan enkel een positieve analyse maken. Tegen een ploeg die vecht voor de top 4, hebben we zelfs de kansen gehad om de match te winnen. De inzet en organisatie waren goed, een flinke opsteker."