Westerlo boekt eerste zege in play-offs na overtuigende wedstrijd tegen Standard

Westerlo heeft tegen Standard zijn eerste zege geboekt in de Europe Play-offs. In 't Kuipje zette het zijn tegenstander makkelijk opzij. Een snelle goal van De Cuyper legde de wedstrijd al vroeg in een beslissende plooi. Zelfs twee afgekeurde goals konden het feestje van Nene Dorgeles, goed voor een tweeklapper, niet vergallen.