RFC Seraing-KRC Genk

Het is niet de match van Paul Onuachu. De bal belandt vlak voor doel in zijn voeten, maar de Nigeriaan mist de bal compleet.

tweede helft, minuut 87. Het is niet de match van Paul Onuachu. De bal belandt vlak voor doel in zijn voeten, maar de Nigeriaan mist de bal compleet. .

Genk tikt het balletje wat rond. Een tienkoppig Seraing is niet bij machte om daar iets tegenover te zetten.

tweede helft, minuut 78. Genk tikt het balletje wat rond. Een tienkoppig Seraing is niet bij machte om daar iets tegenover te zetten. .

Wat kan hij nog brengen in de laatste 25 minuten?

tweede helft, minuut 68. Doelpuntmaker Junya Ito mag gaan rusten en wordt vervangen door Theo Bongonda. Wat kan hij nog brengen in de laatste 25 minuten? .

65'

tweede helft, minuut 65. Jallow mag gaan rusten voor Seraing. De man uit Gambia had de beste kans voor zijn ploeg in het begin van de eerste helft. D'Onofrio komt in zijn plaats. .