KV Oostende zet punt achter zijn seizoen met 0-2-zege in Eupen

Eupen - KV Oostende in een notendop:

KVO schiet wakker na rode kaart Duncan

Hoewel er niets meer op het spel stond Am Kehrweg wilde zowel Eupen als Oostende nog wat extra kleur geven aan een grauw seizoen. De thuisploeg begon meteen goed aan de partij, maar pogingen van Nuhu en Prevljak misten scherpte.



KVO snakte naar adem en op het halfuur leek de boot van de bezoekers helemaal te kapseizen toen Duncan tegen zijn 2e geel aanliep. Al was niets minder waar, want nadat Albanese eerst nog de lat vond, trof Ambrose niet veel later wel raak met een heerlijke krul richting de verste hoek.



Na de pauze kwam Eupen beter opzetten, maar Hubert bedreigen zat er nooit echt in. Himmelmann moest daarentegen wel nog helemaal plat toen Batzner het vanuit een schuine hoek met een lage knal probeerde.



Het was echter uitstel van executie voor de Oostkantonners, want toen diezelfde Himmelmann iets te ver uit zijn doel stond, nam Albanese hem met een knap rollertje te grazen.



Een seizoenseinde in mineur voor Eupen, KV Oostende kan met opgeheven hoofd de zomerbreak in.