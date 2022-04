Antwerp is nog niet zeker van de 3e plaats na puntenverlies tegen Cercle Brugge

22:40 einde, 22 uur 40. Einde match. Het zit erop! De Great Old sluit de reguliere competitie af met puntenverlies tegen Cercle Brugge. Antwerp was zeker in de tweede helft de beste ploeg en kwam al snel op voorsprong via Balikwisha, maar vergat dan om de wedstrijd dood te maken. Cercle profiteerde en in het slotkwartier maakte Denkey na een knappe vrije trap van Hotic gelijk. Cercle Brugge sluit zijn seizoen af met een knap punt op de Bosuil. . Einde match Het zit erop! De Great Old sluit de reguliere competitie af met puntenverlies tegen Cercle Brugge. Antwerp was zeker in de tweede helft de beste ploeg en kwam al snel op voorsprong via Balikwisha, maar vergat dan om de wedstrijd dood te maken. Cercle profiteerde en in het slotkwartier maakte Denkey na een knappe vrije trap van Hotic gelijk. Cercle Brugge sluit zijn seizoen af met een knap punt op de Bosuil.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Matondo net niet! Wat een pech voor de bezoekers. Bataille trapt zomaar naast de bal en Matondo heeft zo de mogelijkheid om alleen op Butez af te gaan, maar had dat zelf niet verwacht. Antwerp had zomaar nog kunnen verliezen. . Matondo net niet! Wat een pech voor de bezoekers. Bataille trapt zomaar naast de bal en Matondo heeft zo de mogelijkheid om alleen op Butez af te gaan, maar had dat zelf niet verwacht. Antwerp had zomaar nog kunnen verliezen.

90+2' tweede helft, minuut 92. Butez pompt nog eens een bal richting de torens. Antwerp zal de reguliere competitie afsluiten met pijnlijk puntenverlies. . Butez pompt nog eens een bal richting de torens. Antwerp zal de reguliere competitie afsluiten met pijnlijk puntenverlies.

90+2' tweede helft, minuut 92. Samatta net niet! Gerkens pakt uit met een geweldige voorzet, maar Samatta kopt via zijn eigen been naast. Pech voor de invaller. . Samatta net niet! Gerkens pakt uit met een geweldige voorzet, maar Samatta kopt via zijn eigen been naast. Pech voor de invaller.

90' Toegevoegde tijd. Nog 3 minuten. Warleson maakt in elk geval geen haast meer, Cercle zou uiteraard vrede nemen met een puntje op de Bosuil. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd Nog 3 minuten. Warleson maakt in elk geval geen haast meer, Cercle zou uiteraard vrede nemen met een puntje op de Bosuil.

90' tweede helft, minuut 90. Daar is Eggestein ook een eerste keer. Het jeugdproduct van Werder Bremen zoekt Frey, maar hij brengt de bal zonder al te veel overtuiging voor doel. We gaan de slotminuut in. . Daar is Eggestein ook een eerste keer. Het jeugdproduct van Werder Bremen zoekt Frey, maar hij brengt de bal zonder al te veel overtuiging voor doel. We gaan de slotminuut in.

88' tweede helft, minuut 88. Cercle is in het laatste kwartier echt ook wel gevaarlijk geweest. Matondo trapt na een aflegger van Denkey een 2-tal meter over het doel van Butez. . Cercle is in het laatste kwartier echt ook wel gevaarlijk geweest. Matondo trapt na een aflegger van Denkey een 2-tal meter over het doel van Butez.

87' tweede helft, minuut 87. Reddende Eggestein? . De leeggespeelde Balikwisha gaat naar de kant voor Eggestein. Kan de 23-jarige Duitser het verschil maken in de slotminuten? . Reddende Eggestein? De leeggespeelde Balikwisha gaat naar de kant voor Eggestein. Kan de 23-jarige Duitser het verschil maken in de slotminuten?

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Antwerp, Johannes Eggestein erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel Michel Ange Balikwisha Johannes Eggestein

85' Warleson stopt Nainggolan. De Braziliaan Warleson keept een knappe wedstrijd. Nainggolan neemt een bal meteen op de slof en viseert de hoek, maar de Cercle-doelman houdt de gelijke stand op het bord. . tweede helft, minuut 85. Warleson stopt Nainggolan De Braziliaan Warleson keept een knappe wedstrijd. Nainggolan neemt een bal meteen op de slof en viseert de hoek, maar de Cercle-doelman houdt de gelijke stand op het bord.

82' tweede helft, minuut 82. Nainggolan wil nog eens een bal richting Frey pompen, maar zijn voorzet is er eentje voor de supporters. De tijd tikt toch wel genadeloos weg voor de thuisploeg. Bij Union en Club zullen ze dit graag zien gebeuren. . Nainggolan wil nog eens een bal richting Frey pompen, maar zijn voorzet is er eentje voor de supporters. De tijd tikt toch wel genadeloos weg voor de thuisploeg. Bij Union en Club zullen ze dit graag zien gebeuren.

80' tweede helft, minuut 80. Gerkens schreeuwt om een strafschop. Invaller Deman gaat na een hoekschop van Nainggolan even heel licht duwen bij Gerkens, maar dit is veel te weinig voor een penalty uiteraard. De Antwerpse invaller had het uiteraard graag anders gezien. . Gerkens schreeuwt om een strafschop Invaller Deman gaat na een hoekschop van Nainggolan even heel licht duwen bij Gerkens, maar dit is veel te weinig voor een penalty uiteraard. De Antwerpse invaller had het uiteraard graag anders gezien.

78' tweede helft, minuut 78. Antwerp-coach Priske grijpt meteen in en brengt Samatta tussen de lijnen. Thalhammer heeft ook de kwieke Deman van de bank gehaald. . Antwerp-coach Priske grijpt meteen in en brengt Samatta tussen de lijnen. Thalhammer heeft ook de kwieke Deman van de bank gehaald.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Cercle Brugge, Olivier Deman erin, Thibo Somers eruit wissel Thibo Somers Olivier Deman

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Antwerp, Mbwana Samatta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Mbwana Samatta

77' tweede helft, minuut 77.

76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Kevin Denkey van Cercle Brugge. 1, 1. goal Antwerp Cercle Brugge einde 1 1

76' tweede helft, minuut 76. Wel de goal! Wat een geweldige vrije trap van Dino Hotic! Hij krult zijn poging rond de muur tegen de binnenkant van de paal en Denkey loopt uitstekend in en maakt gelijk: 1-1. Antwerp in de penarie. . Wel de goal! Wat een geweldige vrije trap van Dino Hotic! Hij krult zijn poging rond de muur tegen de binnenkant van de paal en Denkey loopt uitstekend in en maakt gelijk: 1-1. Antwerp in de penarie.