Seraing wint Luikse derby op Standard en veroordeelt Beerschot definitief tot degradatie

Luka Elsner (coach Standard): "Als we dit seizoen het dieptepunt moesten bereiken, hebben we op basis van onze prestatie vanavond gedaan. In elk aspect werden we afgetroefd door Seraing. Het is moeilijk om uit te leggen. Je begint al met erg weinig energie aan een wedstrijd tegen een tegenstander die veel heeft om voor te spelen. Ook wij zagen een apathisch team op het veld staan."



"Je moet er ook rekening mee houden dat we nog maar 7 punten voorsprong hebben en er nog 9 te verdienen zijn. Mathematisch gezien zijn we nog niet gered. Het seizoen mag snel afgelopen zijn. We moeten nu de jongens zoeken met wie we de ontbrekende punten nog kunnen behalen, want dat is cruciaal."



"De laatste drie wedstrijden hadden we weer een positief gevoel gecreëerd, maar zoals zo vaak dit seizoen zetten we een stap vooruit om er dan weer tien achteruit te zetten. En nu zitten we weer in een situatie waarin we de supporters, de tegenstanders en het voetbal niet respecteren."