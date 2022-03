Union en hattrickheld Deniz Undav rollen OHL helemaal op na de rust

Deniz Undav glunderde, want hij mocht alweer een matchbal mee naar huis nemen. "Ik heb er nog genoeg plaats voor", lachte de spits van Union. "Mijn eerste goal vanavond was misschien niet mijn allermooiste, maar ze komt wel in de buurt."

Na de rust was het simpel voetballen voor Union. "Zeker bij 1-2 en 1-3 kregen we meer ruimte. We moesten gewoon nog één goaltje meer maken om de wedstrijd af te maken. Nu kunnen de fans gaan feesten en bier drinken."

Het einde van de reguliere competitie komt stilaan in zicht. "Er komen nog drie matchen. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat ik nog meer goals kan scoren, maar de drie punten blijven het belangrijkste", verloor de Duitser het totaalplaatje niet uit het oog.