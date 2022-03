Club Brugge neemt cadeautjes van Oostende aan en boekt zo 15 op 15

KV Oostende - Club Brugge in een notendop:

Club pakt cadeaus van Oostende gretig uit

Verrassing bij Club: geen Noa Lang in de basis. De Nederlander zoekt al weken zijn beste niveau en trok vorige week bij zijn wissel tegen Seraing bovendien misnoegd de kleedkamer. Schreuder vond dat maar niks en dus Lang mocht zijn landgenoten Vormer en Dost vergezellen op de bank. Wél weer in de startelf: Charles De Ketelaere.



Oostende begon sterk aan de wedstrijd, Club ontsnapte aan een vroege tegengoal toen een harde knal van Gueye op de paal strandde. De thuisploeg hield gelijke tred, maar sneed plots in eigen vel. Met een ongelukkige kopbal zette McGeehan Adamyan op weg naar doel. Een ultieme tackle van Jäkel pakte verkeerd uit en zo kon Adamyan in twee tijden scoren.



In twee tijden scoren, dat deed Jäkel amper 5 minuten later ook. Mechele kon zijn vluchtschot eerst nog afblokken, bij de herneming was het wel raak. Maar opnieuw schoot KVO in eigen voet. Scherpen zag er niet scherp uit op een terugspeelbal van Jäkel en zo kon Skov Olsen de bal afsnoepen. Adamyan nam het cadeau opnieuw dankbaar aan: 1-2.