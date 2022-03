STVV zet Genk fikse hak met eerste zege in Limburgse derby sinds 2019

Genk - Sint-Truiden in een notendop:

STVV start gretig en wordt daarvoor beloond

Het is niet dat de Limburgse derby tussen Genk en Sint-Truiden wat extra vuur nodig had, maar de positie van beide teams in het klassement voegde toch nog wat extra pigment toe. Virtueel had Genk het allerlaatste ticket voor de play-offs in handen, maar met een derbyzege kon STVV tot op amper 3 punten naderen.



Die motivatie gaf de bezoekers duidelijk vleugels, want Genk kreeg een lesje in gretigheid. Al na enkele minuten liet Wolke Janssens een droomstart nog liggen, maar na een halfuur werd Sint-Truiden wel beloond voor zijn inzet. Na een prima voorzet belandde een schotje van Brüls in de voeten van Hayashi, die de 0-1 in de draai voorbij Vandevoordt trapte.



Toen Dierick enkele minuten later naar de stip wees na een schijnbaar correcte tackle van Muñoz, zag het er al helemaal slecht uit voor Genk. Gelukkig was de VAR alert om de misser van Dierick op te merken en zo kon de thuisploeg de schade voor de rust nog enigszins beperken.